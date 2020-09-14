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Vali Atay taziye mesajı yayınladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Suriye’nin El Bab bölgesinde şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman için başsağlığı mesajı yayınladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman için başsağlığı mesajı yayınladı.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Suriye'de yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay ekibine yapılan saldırıyı kınarken, Düzceli şehit Mehmet Arif Kıdıman'a da baş sağlığı diledi. Atay: “ Suriye'de Kızılay insani yardım ekibinde görev yapan görev yapan Mehmet Arif Kıdıman'ın hain bir saldırı sonucu şehadet haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Aziz milletimizin ve Düzce'mizin başı sağolsun” dedi.

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