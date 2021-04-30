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Vali Atay ve Başkan Özlü Düzce Kasrını inceledi

DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Düzce Kasrı’ndaki çalışmaları Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr.

DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Düzce Kasrı'ndaki çalışmaları Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü birlikte inceledi.


Geçtiğimiz yıl yapılan tadilat çalışmaları sırasından kullanım ömrünü doldurduğu belirlenen ve yıkılan Düzce Kasrı'nın yerine yapılan yeni Kasrı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Vali Cevdet Atay ile birlikte inceledi. Sosyal tesislerde ki çalışmaları da yerinde gören Vali Atay ve Başkan Özlü yetkililerden bilgiler aldı.

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