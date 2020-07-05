İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atay ve Başkan Özlü kazı çalışmalarını inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları inceledi belediye personeli ile birlikte kazı çalışmasına katıldılar.


Düzce'nin Antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte kazı çalışmalarını inceledi.


Başkan Özlü; “Bir tarihin gün yüzüne çıkmasına tanıklık ettiğimiz bu çalışmamıza gösterdikleri ilgi için herkese teşekkür ediyorum“ dedi.


Vali Atay, kazı ekibinde ki tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.