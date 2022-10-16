Vali Atay, vinç fabrikasındaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan vinç fabrikasını ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Düzce'nin istihdam yükünü çeken fabrikaları ziyaret etmeye devam eden Vali Cevdet Atay, son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan vinç fabrikasında temaslarını sürdürdü. İlk olarak yönetim ile bir araya gelen Atay, daha sonra yapılan çalışmaları inceledi. İşçiler ve personelle de bir araya gelen Cevdet Atay'a, kurum amirleri de eşlik etti.