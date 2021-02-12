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Vali Atay YEDAM'da incelemelerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret ederek, Yeşilay Şube Başkanı Av.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret ederek, Yeşilay Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber ve yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Düzce'de uyuşturucu ile mücadele etkin rol oynayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay'da yapılan çalışmaları yerinde incelemek için YEDAM'ı ziyaret etti. Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber'in de hazır bulunduğu ziyarette, Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Dilber'den merkez hakkında detaylı bilgi alan Atay daha sonra binada incelemelerde bulunarak çalışma yapanlara teşekkürlerini iletti.

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