Vali Atay, Yığılca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Vali Cevdet Atay, beraberinde ki heyet ile birlikte gününü Yığılca'ya ayırdı. Yığılca'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Atay, daha sonra Yığılca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan hastane binası ile ilgili bilgiler alarak incelemelerde bulunan Atay, daha sonra hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etti. Kısa süreli hastalarla vakit geçiren Vali Atay vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.