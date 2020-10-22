Vali Atay Yığılca yolunda incelemelerde bulundu

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin Yığılca yolunda yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Düzce'nin en uzak ilçelerinden birisi olan Yığılca'ya yıllardır yol çalışması yapılıyordu. Uzun süre yolda çalışmalar durdurulunca, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın girişimleri ile yolda çalışmalar hızlandırıldı. Daha önce yolda yapılan çalışmaları inceleyen Vali Atay, tekrar bölgeye giderek yol hakkında yetkililerden bilgi aldı. Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt ile beraber Yığılca-Düzce karayolunda yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Atay, yolun son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.