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Vali Atay, yol çalışmalarını ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yapımı devam eden yol çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek çalışmalarda bulunanlara kolaylıklar dilerken, vatandaşlara da hayırlı olsun dileklerini iletti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yapımı devam eden yol çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek çalışmalarda bulunanlara kolaylıklar dilerken, vatandaşlara da hayırlı olsun dileklerini iletti.


Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koordinesinde Düzce İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı yatırım programları devam ediyor. Bu kapsamda toplam uzunluğu 2.5 kilometre olan Yığılca'ya bağlı Akçaören-Kocaoğlu köyleri grup yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor. Devam eden çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek, çalışmalarda bulunanlara kolaylıklar diledi. Vali Atay, bölge halkına da hayırlı olsun dileklerini iletti. Atay burada yaptığı açıklamada, “ 2021 yılı yatırım programı kapsamında Düzce il özel idaresi bünyesinde 26 km beton yol, 52 km BSK asfalt yol yapımı programlanmış olup, günümüz itibariyle 13 km beton yolun yapım çalışması ile 18 km BSK asfalt yolun yapım çalışması tamamlanmıştır. Yol medeniyettir felsefesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

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