Vali Atay yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Covid-19 risk haritasında yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan Düzce'de tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda ve 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı.

Vali Cevdet Atay, Korona virüs tedbirleri alınarak eğitim öğretime başlayan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Vali Atay, "En kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak normal süreçte eğitim-öğretime devam etmeyi umut ediyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi eğitim camiasına hayırlı olsun" dedi.

Vali Atay, okullarına kavuşan öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilere hikaye kitabı verdi.