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Vali Atay'dan Çakırlar İlkokulu'na ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Çakırlar Mahallesi’nde yüz yüze eğitime başlayan Çakırlar İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelip ders heyecanına ortak oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Çakırlar Mahallesi'nde yüz yüze eğitime başlayan Çakırlar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelip ders heyecanına ortak oldu.


Korona virüs salgını nedeni ile ilk olarak anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay'da okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Atay son olarak Çakırlar Mahallesi'nde bulunan Çakırlar İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek ders heyecanına ortak oldu. Atay okulda incelemelerinin ardından, “ Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize sağlıklı, başarılı bir eğitim diliyorum” dedi.

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