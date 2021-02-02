Vali Atay'dan Delta Alfa Fabrikasına ziyaret

Atay son olarak Delta Alfa Çorap Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Düzce'de istihdama katkı veren ekonomiye destek olan fabrikalara yönelik olarak Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Vali Atay ile birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Düzce'de faaliyet gösteren ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Delta Alfa Çorap Fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada işçiler ile bir araya gelerek korona virüs hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali Atay, daha sonra fabrika yetkililerinden bilgi aldı.