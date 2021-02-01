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Vali Atay'dan evi yanan aileye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çakırhacı İbrahim Köyü’nde çıkan yangında evlerini kaybeden Eski ailesini Vali Cevdet Atay ve protokol üyeleri yalnız bırakmadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çakırhacı İbrahim Köyü'nde çıkan yangında evlerini kaybeden Eski ailesini Vali Cevdet Atay ve protokol üyeleri yalnız bırakmadı. Aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Vali Atay ve protokol üyeleri ailenin mağduriyetinin giderileceğini söyledi.


28 Ocak tarihinde meydana gelen yangında İsmail Eski'ye ait ev yanarak kül olmuştu. Kış mevsiminde evsiz kalan aileyi Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal ve Sosyal Yardım Vakfı Müdürü Sibel Şahin ziyaret etti. Ziyarette yangın esnasında yaşananlar ve sonrası hakkında aileden bilgi alan Vali Atay ve beraberindekiler daha sonra aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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