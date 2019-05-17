Vali Dağlı “19 Mayıs istiklal mücadelesinin başladığı gündür”

Zülkif Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “19 Mayıs umutların yeniden canlandığı, millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurma fikrinin yeşerdiği gündür” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dağlı mesajında “Milletçe, birlik ve berberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 hür ve bağımsız yaşamayı şiar edinmiş aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, bütün olumsuzlukları bertaraf ederek, azim ve kararlılıkla başlattığı istiklal mücadelesinin başladığı gündür. Bu tarihi gün, umutların yeniden canlandığı, millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurma fikrinin yeşerdiği gündür.

İstiklal mücadelesine egemen olan ruh ve ecdadımızın azmi ve son yıllarda gerçekleştirilen büyük atılımların da katkısıyla 2023 hedeflerine ilerlemekte olduğumuz hali hazırdaki süreçte de bizler için önemli bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Bu önemli günün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmesi de büyük bir önem ifade etmektedir. Tarih boyunca toplumları ve devletleri ayakta tutan en büyük ve itici güç gençlik olmuştur. Bu nedenle, gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerinde bulundu.