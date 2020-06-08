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Vali Dağlı "Akraba ziyaretlerine ara verelim"

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, Düzce'de artan korona virüs vakalarının ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dağlı: “ Akraba ziyaretlerine bir süre ara verelim” dedi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin hafifletilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Düzce'de artan korona virüs vakaları vatandaşları tedirgin etmişti. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, artan vakaların ardından açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı, “ Covid-19 ile mücadelede elde etmiş olduğumuz kazanımları kaybetmemek için dost ve akraba ziyaretlerine bir süre ara verelim. En kısa zamanda normal yaşantımıza dönmek için maske, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım. Sabırlı ve tedbirli olalım” dedi.

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