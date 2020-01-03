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Vali Dağlı başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Finallerinde dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencileri tek tek tebrik eden Vali Dağlı, öğrencilere ödül olarak çeyrek altın takdim etti.


Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Zeka Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları Şampiyonası'nda dereceye giren öğrencileri, Vali Dr. Zülkif Dağlı makamında kabul etti.


Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri İrem Gülce Yazgan, Elif Naz Sarı ve Umut Kağan ile lise öğrencileri Ceren Kavak, Eylül Topçu ve Rana Kuş'un, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla oluşturdukları konuşmaları metne çeviren “Alt Yazılı Gözlük” projesi dereceye girdi.

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