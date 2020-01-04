Vali Dağlı halk günü toplantısında vatandaşları dinleyecek

Yapılan açıklamada toplantıya katılmak isteyen vatandaşların 6 Ocak'ta başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı 7 Ocak 2020 Salı günü yapılacak. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılmak isteyen vatandaşların 6 Ocak günü İl Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

7 Ocak 2020 Salı günü yapılacak olan Halk Günü toplantısı saat 14.00'da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacağı belirtildi.