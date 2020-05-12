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Vali Dağlı hemşireleri unutmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan hemşireleri unutmayarak, Hemşireler gününü kutladı.


Korona virüs ile mücadele en ön safta yer alan, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan hemşireleri Vali Dr. Zülkif Dağlı unutmaarak Hemşireler gününü kutladı. Vali Zülkif Dağlı, “Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan, vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden, sevdiklerinden ayrı kalma pahasına fedakârca çalışan; sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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