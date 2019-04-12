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Vali Dağlı İGM'yi ağırladı

Düzce İl Genel Meclisi’nin (İGM) yeni üyeleri Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında Vali Dr.

Düzce İl Genel Meclisi'nin (İGM) yeni üyeleri Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret ettiler. Ziyarette Dursun Ay'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.


31 Mart Mahalli idareler seçimleri sonrasında İl Genel Meclis üyesi olan yeni isimler Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret ettiler. İl Genel Meclisi'nde yeni dönem başkan olan Çiğdem Günal ve İl Genel Meclis üyeleri Vali Dağlı'ya bilgiler vererek yeni üyeleri tanıttılar.


Düzce eski Belediye Başkanı İGM üyesi Dursun Ay'ın ziyaret sırasında İl Genel Meclis Üyeleri arasında yer almaması dikkat çekti.

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