Vali Dağlı Şehit ailesi ile iftarını açtı

Zülkif Dağlı, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın'ın ailesi ile birlikte iftarını açtı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın (45), 21 Mart 2019 günü 'fiziki yeterlilik testi eğitimi' sonrası kalp krizi geçirerek, hayatını kaybederek şehit olmuştu. Vali Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı ve Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte şehit Aydın'ın ailesini ziyaret ederek iftarını onlarla birlikte açtı. Sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Vali Dağlı şehit eşine plaket taktim etti.