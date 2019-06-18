İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Dağlı, “Trafikte patpat izin yok, bağlanacak”

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı tarım aracı olan ve trafikte ulaşım için kullanın pat pat tabir edilen araçlar için “Trafiğe açık alanda kullanılan patpatları bağlayacağız” dedi.


Vali Zülkif Dağlı Düzce'de sıkça kullanılan pat pat tabir edilen tarım araçları için net konuştu. Vali Dağlı, trafikte pat patlara asla izin vermeyeceklerini söyledi.


“Vatandaşın can güvenliği bize emanet” Vali Dağlı, “Patpatlarla ilgili 10 gün önce bir açıklama yaptık. Çünkü o gün yine ölümlü bir kaza yaşandı maalesef. Patpatlar ile ilgili mücadelemiz devam edecek. Bu bir tarım aracı karayoluna çıkması yasak olan bir araç. Vatandaşlarımız maalesef bunu toplu ulaşım aracı olarak kullanmak istiyorlar. Özellikle köylerden ilçe merkezine gelirken 3 – 5 kişi üzerine binip geliyorlar. Bunlara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Bu sezon tarım alanı dışında kullanılan, toplu ulaşım amaçlı trafiğe açık alanda kullanılan patpatları bağlayacağız. Bizde vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için buradayız. Vatandaşlarımız can güvenliğinden biz sorumluyuz, onun için müsaade etmeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.