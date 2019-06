Vali Dağlı, “Trafikte patpat izin yok, bağlanacak”

Vali Zülkif Dağlı Düzce'de sıkça kullanılan pat pat tabir edilen tarım araçları için net konuştu. Vali Dağlı, trafikte pat patlara asla izin vermeyeceklerini söyledi.

“Vatandaşın can güvenliği bize emanet” Vali Dağlı, “Patpatlarla ilgili 10 gün önce bir açıklama yaptık. Çünkü o gün yine ölümlü bir kaza yaşandı maalesef. Patpatlar ile ilgili mücadelemiz devam edecek. Bu bir tarım aracı karayoluna çıkması yasak olan bir araç. Vatandaşlarımız maalesef bunu toplu ulaşım aracı olarak kullanmak istiyorlar. Özellikle köylerden ilçe merkezine gelirken 3 – 5 kişi üzerine binip geliyorlar. Bunlara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Bu sezon tarım alanı dışında kullanılan, toplu ulaşım amaçlı trafiğe açık alanda kullanılan patpatları bağlayacağız. Bizde vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için buradayız. Vatandaşlarımız can güvenliğinden biz sorumluyuz, onun için müsaade etmeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.