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Vali Dağlı vatandaşları tek tek dinledi

Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, mesaiye Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde bulunan semt polikliniğinde başladı. Vali Dağlı, muayene ve tedavi için sıra bekleyen vatandaşlara hem hal hatır sordu hem de taleplerini dinledi.


Düzce Valisi Zülkif Dağlı beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte geçtiğimiz günlerde hizmete giren Kalıcı Konutlar Sağlıklı Hayat Merkezi ve Semt Polikliniği'nde incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, tedavi gören vatandaşlarla tek tek ilgilenerek durumlarını sordu. Vatandaşlar ise taleplerini direk Vali Dağlı'ya iletme şansı buldu.

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