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Vali Dağlı veda ziyaretlerini sürdürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği görevinden Samsun Valiliği görevinde atanan Dr.

Zülkif Dağlı veda ziyaretlerini sürdürüyor.


2016 Yılı Eylül ayında Düzce Valiliği görevine atanan Dr. Zülkif Dağlı, 10 Haziranda çıkan Valiler kararnamesi ile Samsun Valiliği'ne atandı. Atamanın ardından Yaklaşık 3.5 yıl Düzce'de görev yapan Dr. Zülkif Dağlı, Düzcelilere veda ziyaretlerini sürdürüyor. Tüm kamu kurumlarını ziyaret ederek kuruluşlarda görevli personellere veda eden Dağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Dağlı Düzce'de beraber yapılan çalışmalardan dolayı Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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