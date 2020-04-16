İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Dağlı, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti

19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun iletişim merkezini ziyaret etti.

19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun iletişim merkezini ziyaret etti.


Korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Düzce'de de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşamaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun iletişim merkezini ziyaret etti. Vali Dağlı'ya ziyaretinde Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin eşlik etti. Vali Dağlı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.