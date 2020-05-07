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Vali Dağlı Yığılca'da yapılan yatırımları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, Yığılca ilçesinde devam eden yatırımları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Korona virüs salgını nedeni ile Düzce'nin Yığılca ilçesinde ev izolasyonu, ilçeye giriş çıkışların sınırlandırılması, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ilçede çalışmaları ve mücadele kapsamında Vali Dr. Zülkif Dağlı Yığılca'da denetimlerde bulundu. Salgınla mücadele doğrultusunda yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Dağlı, daha sonra ilçe genelinde yapımı devam eden yatırımları da yerinde inceledi.

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