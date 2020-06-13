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Vali Dağlı'dan Cumayeri'ne veda ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği görevinde iken Samsun Valiliği görevine atanan Dr.

Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesine veda ziyareti gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan valiler kararnamesi ile Düzce Valiliği görevinden Samsun Valiliği görevine atanan Dr. Zülkif Dağlı, Cumayeri'ne veda ziyareti gerçekleştirdi. Veda ziyaretinde Cumayeri Kaymakamı Haluk Koç ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret eden Vali Dağlı, sel felaketi süresince uzun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve yeni çalışmalarında ilçe protokolüne başarılar dilediğini belirtti.

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