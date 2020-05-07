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Vali Dağlı'dan kontrol noktasına ziyaret

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Düzce’nin Yığılca ilçesine giriş çıkışların sınırlandırılmasının ardından ekipler ilçe girişinde kontrol noktası oluşturdu.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Düzce'nin Yığılca ilçesine giriş çıkışların sınırlandırılmasının ardından ekipler ilçe girişinde kontrol noktası oluşturdu. Oluşturulan kontrol noktasını Vali Dr. Zülkif Dağlı ziyaret ederek çalışmada bulunanlara teşekkür etti.


Korona virüs tedbirleri nedeni ile Düzce'nin Yığılca ilçesinde giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Vatandaşların istediği gibi giriş çıkış yapmamaları için de Düzce Valiliği'nce ilçenin girişinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin birlikte görev aldığı kontrol noktası oluşturuldu. Sağlık ekiplerinin de katıldığı Düzce-Yığılca yolu üzerinde ki kontrol noktasına Vali Dr. Zülkif Dağlı ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Vali Dağlı, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

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