Vali Dağlı'dan öğrencilere “İyi bir tatil geçerin”

Zülkif Dağlı, 2018 2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile karne mesajı yayınladı. Dağlı mesajında öğrencilere iyi tatil geçirmelerini dilerken velilere de “Aileler olarak çocuklarımızı iyi yönlendirmeliyiz” dedi.

Vali Dağlı eğitim öğretim yılı sonu mesajında öğrencilere “Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Bu tatili iyi değerlendirin ve kendinizi geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler okuyun. Okuduklarınızdan elde ettiğiniz bilgi ve becerileri size fayda sağlayacak şekilde nasıl uygulamaya geçirebileceğinizi düşünün ve günlük yaşantınızda bu bilgi ve becerileri uygulayın” derken velilere ise “Çocuklarımızın özgüvenini zedeleyecek tutumlardan özenle kaçınmalı, çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturacak tepkiler yerine, yapıcı ve teşvik edici yaklaşımları benimsemeliyiz. Yaz tatili uzun bir süre. Çocuklarımızın bunu iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bu anlamda aileler olarak çocuklarımızı iyi yönlendirmeliyiz. Çocuklarımız tatilde elbette ki dinlenecekler ve spor yapacaklar. Ama en önemlisi onların bu tatilde kitap okumaları ve sizlerin destek ve sevgisini hissetmeleridir. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize aileleriyle birlikte huzur dolu bir tatil diliyorum” ifadelerinde bulundu.