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Vali Gümüşova OSB'deki alt yapı çalışmalarını inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek OSB’nin durumu ile ilgili son bilgileri aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek OSB'nin durumu ile ilgili son bilgileri aldı.


Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce'ye atanan Vali Cevdet Atay ilçe ilçe gezerek yerinde bilgi alıyor. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapımına devam edilen asfaltlama, peyzaj, altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Atay, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

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