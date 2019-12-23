Vali hastaları ziyaret etti tek tek moral verdi

Zülkif Dağlı, Muncurlu Köyünde bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, tedavi gören hastalarla tek tek ilgilenerek durumları hakkında bilgiler aldı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta yakınları ve hastalarla tek tek ilgilenen Vali Dağlı, hem tedavi süreçleri hem de hastanenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Hasta yakınları ve hastalar sağlık hizmetlerinden duymuş oldukları memnuniyeti ifade ettiler.