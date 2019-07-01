Vali LYS şampiyonlarını ödüllendirdi

Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan Ertuğrul Recep Kocaman, Aslınur Eravcı ve Aykut Koçak Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler. Dağlı, öğrencilere altın hediye etti. Öğrencilere tercihlerini de soran Dağlı Düzce Fen Lisesini alternatif olarak değerlendirmelerini istedi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrencilerin aileleri ve mezun oldukları okulların yöneticileri de hazır bulundu. Vali Dr. Zülkif Dağlı, Ertuğrul Recep Kocaman, Aslınur Eravcı ve Aykut Koçak'ın Düzce'ye güzel bir gurur yaşattıklarını belirterek “3 altın çocuğumuz LGS sınavından 500 tam puan almak sureti ile ilimizde güzel bir yankı oluşturdular. Okullarımızdan başarılı öğrencilerin çıkabileceğini göstermiş oldular. Öğrencilerimiz ile birlikte öğretmen ve ailelerimizi de kutluyoruz. İnşallah istedikleri liselere giderler” dedi. Başarılı öğrencilere Düzce Fen Lisesini de alternatif olarak değerlendirmeleri önerisinde bulunan Dağlı “Düzce Fen Lisemizde çok güzel. Geçtiğimiz yıl birincimiz oraya yerleşti. Takdir sizlerin. Darısı diğer öğrencilerimizin başına Onlarda da bu kapasitenin olduğunu biliyoruz. Biraz daha gayret sarf etmeleri halinde hedeflerine ulaşabileceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.