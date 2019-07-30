Vali Ustaoğlu Başkan Özlü'yü ziyaret etti

Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Trabzon'un Düzceli Valisi İsmail Ustaoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Düzce'nin adını gerek İçişleri Bakanlığında üstlendiği görevler gerekse kaymakamlık ve valilik görevleri ile Düzce'yi her platformda en iyi şekilde temsil eden Ustaoğlu Düzce ziyaretinde Başkan Özlü ile bir araya geldi. Başkan Özlü'nün kapıda karşılayarak makamına davet ettiği Ustaoğlu, hem sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti hem de selzedelerin durumu ile çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özlü “Trabzon Valisi değerli arkadaşım İsmail Ustaoğlu memleketi Düzce'ye geldi ve bizleri de ziyaret etti. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi.