Vali Yardımcısı'nden miniklere ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Aziziye Mahallesi'nde bulunan Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit okulları ziyaret ederek öğrencilerle sürekli bir araya geliyor. Bu sefer ki ziyarete Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu'da katılım sağladı. Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulu'nu ziyaret eden Tatoğlu ve Yiğit öğrenciler ile bir araya geldi. Okulun üst katında bulunan kütüphane ziyaretinin ardından sınıflara da tek tek girildi. Minik öğrenciler ile sohbet edilmesinin ardından heyet Okul Müdürü Sevim Şenoğlu ve öğretmenlerle bir araya gelerek devam eden eğitim öğretim faaliyetleri, projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar ve okulun fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ile ilgili konular ele alındı.