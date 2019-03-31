Vali Zülkif Dağlı oyunu kullandı

Zülkif Dağlı, oyunu eşi Nurgül Dağlı ve kızları Sevde Sena ve Tuğba ile birlikte kullandı. Vali Dağlı oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “Hayırlı olsun" dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, eşi Nurgül ve kızları Sevde Sena ve Tuğba Dağlı ile birlikte geldiği Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde Demetevler Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 1154 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanmak için okula gelen Vali Dağlı, oy sırası bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti. Ardından oyunu kullanacağı sandığa giden Vali Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı oy pusulalarını alarak kabinlere girdi. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Zülkif Dağlı, “Öncelikle oyumuz hayırlı olsun. Bugün ilimizin yerel yöneticilerini, belediye başkanlarımızı, il genel ve belediye meclisi üyelerimiz ile muhtarlarımızı 5 yıl görev yapmak üzere seçiyoruz. 999 sandığımızda sabah saat 08:00 itibarıyla başladı ve sürüyor. Bin 361 polis ve jandarma personelimiz güvenliği sağlamakla yükümlü. Akşam sonuçları almak suretiyle Demokrasimize bir damga daha vururuz” ifadelerinde bulundu.