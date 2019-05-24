Vali Zülkif Dağlı Yığılca halkı ile iftar yaptı

Zülkif Dağlı Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesinde Yığılcalı vatandaşlarla bir araya gelerek beraber iftar açtılar.

Vali Zülkif Dağlı, Yığılca ilçesinde bir dizi etkinliğe katıldı. Vali Dağlı ilçede ilk olarak 31 Mart seçimlerinde göreve gelen Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'a iade-i ziyarette bulundu. Sonrasında ise ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diledi.

Sosyal Merkezin açılışını yaptı

Vali Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Yığılcalı vatandaşların mesleki beceri kazanmasına yönelik Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan Sosyal Destek Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı gerçekleştirilen merkezde dikiş nakış kursu, kreş ve eğitim alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İftarını vatandaşlarla açtı

Mekanların değiştiği ancak kişilerin değişmediği iftar sofralarına katılmak yerine ihtiyaç sahibi aileler, şehit yakınları ve gaziler, yetimlerle birlikte iftar açan Vali Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesinde Yığılcalı vatandaşlarla bir araya gelerek beraber iftar açtılar.