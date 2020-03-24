Valilikten sosyal medyadaki paylaşımlara yalanlama

Düzce'de öğlen saatlerinde bir kişi sosyal medya üzerinden ‘Korana Virüs nedeni ile 1 kişi ölmüş, 4 kişiye de bulaşmış' paylaşımı bir anda yayıldı. Yayılmanın ardından Düzce Valiliği'de konu ile ilgili açıklama yaparak yanlış paylaşımı yalanladı. Yapılan açıklamada Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları sosyal medya üzerinden yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek şekilde paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Sosyal medyada yer alan konuyla alakalı olmak üzere ateşi yükselen hastanın, sağlık görevlilerince kişisel koruyucu ekipman ile tedbir amaçlı olarak evinden alındığı, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerekli tahlillerin yapıldığını ve rahatsızlığının Covid-19 vakası ile ilgisi bulunmadığı anlaşılınca taburcu edildiği belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesaplarından dezenformasyon amaçlı paylaşımlarda bulunarak yapan haber yayan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, Korona Virüs tedbirleri kapsamında Düzce'de Valiliğin koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları sitemli ve organize bir şekilde gerekli tüm önlemlerin alındığı, vatandaşların resmi açıklamalar haricinde yapılan dezenformasyon amaçlı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği dile getirildi.