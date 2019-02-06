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Vatandaş derdini anlattı Vali Dağlı dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısında Vali Dr.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısında Vali Dr. Zülkif Dağlı vatandaşların sorunlarını dinledi.


Vali Zülkif Dağlı tarafından başlatılan ve geleneksel olarak devam eden Halk Günü toplantısında vatandaşları dinledi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve ilgili daire müdürlerinin katıldığı halk gününde, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Her zaman olduğu gibi vatandaşlar sırayla toplantı salonuna alınarak dertlerini anlattılar.


Vali Zülkif Dağlı, “Halkımızın sorunlarını dinlemek ve onların sorunlarına çare bulmak bizim görevimiz” dedi.

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