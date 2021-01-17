Vatandaş evde kalınca, kamyoncuların gelirleri ikiye katlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, pandemi kapsamında evde kalan vatandaşların internet üzerindeki yaptıkları alışverişi kamyoncuların taşıdığını belirterek, "2020 yılı bizim için çok bereketli geçti" dedi.

Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlama günlerinde evde kalan vatandaşlar, alışverişlerini de internetten yapmaya başladı. Vatandaşların online sipariş ettiği ürünler ise kamyon ve tırlar tarafından yapıldı.

2020 yılının, sektörleri için güzel geçtiğini ifade eden Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, "Pandemi de esnaf dükkanını açmazken, bizler tam tersine çok çalıştık. Bütün insanlar evlerindeyken bütün alışverişini internetten temin etti. Bunları taşımakta bizim işimiz oldu. 2020 yılı bizim için çok bereketli geçti. Bazı esnaf için çok ağır geçtiğini de çok iyi biliyorum. Arkadaşlar çok sıkıntı yaşadı. Fakat devletimizin onları da karınca kararınca desteklediğini de görüyorum" dedi.

"Düzce'nin sanayiye ihtiyacı var"

Düzce'nin sanayiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Düzce'de bir belirsizlik var. 'Tarım mı? sanayi mi?' diyerek ikilem arasında gelip gidiyoruz. Dünyada en iyi fındığın mahsulü burada toplanıyor. Demek ki tarım bizde sadece marul, ıspanak, soğan değil. Tarımın dışında sanayiye ihtiyacımız olduğu gerçeği var. Herkes artık buna bir karar versin. Küçük gelişmeler bana göre doğrudur. Sanayinin olması da çocuklarımızın geleceği için önemli bir konudur. Bu konularda çalışma yapılmalı"