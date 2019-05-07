Vatandaş istedi belediye yaptı

Binanın konumu nedeniyle evine girip çıkamayan engelli Vatandaş'ın isteği üzerine binanın girişine engelli yolu yapıldı.

Yardım almadan binadan inip çıkamadığını söyleyen vatandaşın başvurusunu dikkate alan yetkililer, apartmana giderek inceleme yaptı ve incelemenin ardından bina girişine engelli yolu yapıldı. Talebinin hemen yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli vatandaş “Gerek bina önüne araç park edilmesi gerekse engelli yolu sorunu nedeniyle tek başıma girip çıkamıyordum. Bu durumu mesaj olarak iletir iletmez sorun çözüldü. Teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da engelli rampasının ve yolunun bulunduğu yerlere araç park edilmemesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyorum” dedi.