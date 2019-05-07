İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaş istedi belediye yaptı

Düzce Belediyesi engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı.

Binanın konumu nedeniyle evine girip çıkamayan engelli Vatandaş'ın isteği üzerine binanın girişine engelli yolu yapıldı.


Yardım almadan binadan inip çıkamadığını söyleyen vatandaşın başvurusunu dikkate alan yetkililer, apartmana giderek inceleme yaptı ve incelemenin ardından bina girişine engelli yolu yapıldı. Talebinin hemen yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli vatandaş “Gerek bina önüne araç park edilmesi gerekse engelli yolu sorunu nedeniyle tek başıma girip çıkamıyordum. Bu durumu mesaj olarak iletir iletmez sorun çözüldü. Teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da engelli rampasının ve yolunun bulunduğu yerlere araç park edilmemesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.