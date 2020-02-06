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Vatandaş talep etti ekipler yaptı

DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir Esentepe’de yaşayan bir engelli vatandaşın dilekçe ile başvuruda bulunduğu Düzce Belediyesi ekipleri, engelli yolu için çalışma başlattı.

DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir Esentepe'de yaşayan bir engelli vatandaşın dilekçe ile başvuruda bulunduğu Düzce Belediyesi ekipleri, engelli yolu için çalışma başlattı.


Düzce Belediyesi vatandaşların taleplerine öncelik vererek çalışmalarına devam ediyor. Özellikle dezavantajlı bireylerin hayata entegre olması için gereken ortamı hazırlama konusunda hassas davranan ekipler, Bahçeşehir Esentepe mahallesinde yaşayan engelli vatandaşın, Esentepe Mahalle Muhtarlık binası ve camiye ulaşımda sorun yaşadığını talebi üzerine harekete geçti. Engelli vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak adına Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, alana engelli rampası yapılması için çalışma başlatıldı.

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