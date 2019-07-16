Vatandaşın ayağına gidiyorlar

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Düzce'de bu günü kadar 206 bin 975 kişinin kimlik kartını yenilediğini açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ise kimlik hizmetinin evlerinde verildiği bildirildi.

Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlü 2016 yılında 213, 2017 yılında 81 bin 985, 2018 yılında 92 bin 460 ve 2019 yılı Haziran sonu itibarıyla 32 bin 317 olmak üzere toplamda 206 bin 975 kimlik kartı başvurusu alındığı nüfus oranına göre yüzde 53,38 oranında kimlik kartı başvurusu sağlandığını açıkladı.

Ayrıca 2018 yılı içerisinde 6 bin 255 kişiye pasaport, 15 bin 955 kişinin ise sürücü belgesi başvurusu alındığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada nüfus müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan çok yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara kolaylık amacıyla Gezici Kayıt Terminali ile başvurularının alınabilmesi için, gerekli alt yapı, araç ve eleman görevlendirmesi sonucu bütün ilçelerde Gezici Kayıt Terminallerinin kurulumu sağlandığı belirtilerek “Vatandaşların ikamet mahalline gidilmek suretiyle gerekli başvuru işlemlerinin alınmasına başlanmıştır. Belirtilen tarihten şimdiye kadar Huzurevlerine veya ikametlerine gidilerek Kimlik Kartlarına ilişkin Gezici Kayıt Terminali kamerasıyla fotoğraflarının çekilmesi ve Biometrik Verilerinin alınması suretiyle Bakanlığımız Kişiselleştirme Merkezine gönderilmiş ve Kimlik Kartları teslimatı sağlanmıştır. Mazeretleri nedeniyle İlimiz Merkez ve Bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerine gelemeyecek durumdaki vatandaşların Kimlik Kartına ilişkin başvurularının Gezici Kayıt Terminalleri ile alınmasına devam edilmektedir” denildi.