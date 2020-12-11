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Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar bereketli günler yaşıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar bereketli günler yaşıyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala, vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın etti. Mevsim balığı olan hamsi 10 liraya kadar düştü.


Aralık ayında havaların soğumasıyla birlikte Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Cuma günü saat 21.00 ile Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın etti. Sezon başında fiyatı 50 liraya kadar çıkan hamsi 10 liraya kadar düşerken, balıkçılar hamsinin en lezzetli zamanlarını yaşadığını belirtti. Vatandaşlar hem lezzetli hem de uygun fiyatlı olan hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

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