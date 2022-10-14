Vatandaşlar tüketici hakları konusunda bilgilendirildi

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Ticaret İl Müdürü, Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Çiğdem Acar, önderliğinde bir alışveriş merkezinde tüketicileri bilgilendirmek için stant açıldı. Açılan stantta alışveriş yapan vatandaşlara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ile ilgili olarak Müdürlük personelleri Duygu Tezel Çakır ve Özlem Özkan tarafından bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı. Bilgilendirmede tüketici hakem heyetine 30 bin TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda illerde Ticaret Müdürlüğü bünyesindeki Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçelerde ise Kaymakamlık bünyesinde bulunan irtibat personellerine şahsen, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabileceği, başvurularda kimlik, fatura, fiş, garanti belgesi gibi evrakların eklenmesi gerektiği hususlarında bilgiler verildi.

Bilgilendirme standını Belediye Başkan yardımcısı Hasan Günden, İŞKUR Müdürü Ferhat Acar, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, Tüketici Hakları Dernek Başkanı Safinaz Gümüş ve Hakem Heyeti üyeleri de ziyaret etti.

Vatandaşlar bilgilendirmelerden dolayı Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar'a teşekkür etti.