Vatandaşları memleketlerine Vali Atay uğurladı

Düzce'den Kurban Bayramı için memleketlerine otobüsle gidecek vatandaşları Düzce Valisi Cevdet Atay terminalden uğurladı. Vali Atay, vatandaşlara "Lütfen acele etmesinler, yollar açık, sürat yapmasınlar, kemerlerini mutlaka taksınlar. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyoruz ama kazasız belasız bayram diliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde aileleriyle birlikte geçirmeye gidenler şehirler arası terminallerin yolunu tuttu. Yoğunluğun yaşandığı Düzce Şehirlerarası otobüs terminalinde ise yola çıkanlara ve otobüslerini bekleyen vatandaşlara Vali Cevdet Atay ve protokol üyeleri sürpriz ziyaret yaptı. Vali Cevdet Atay, önce otobüs denetiminde katıldı. Otobüslerdeki vatandaşlara iyi yolculuklar dileyen Vali Atay, yolculara ayrıca emniyet kemerlerini takmaları için uyarıda bulundu.

Ardından peronlarda otobüs saatini bekleyen vatandaşların yanına giden Vali Atay ve beraberindekiler, burada da vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Atay, vatandaşlara memleketlerini sorarken vatandaşlar ise karşılarında Vali ve protokol üyelerini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı. Atay, yolculuğa çıkmaya hazırlanan miniklere ise çeşitli hediyeler verdi. Hediyelerini alan minikler Kurban Bayramı'nın ilk hediyesini de almış oldu.

Terminal ziyaretinin ardından konuşan Vali Cevdet Atay, kazasız bir bayram dilerek, şunları söyledi:

”Bayram öncesi ister istemez otogarlarda yoğunluklar oluşuyor. Vatandaşlarımız heyecanla memleketlerine sevdiklerine kavuşmak için buralara birikiyorlar. Onları yolcu etmek üzere geldik. Arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapıyor. Biz de kendilerine hayırlı yolculuklar diledik, temennilerde bulunduk. Bu günden başlayıp bayram boyunca devam edecek bir yoğunluk. Bayram boyunca bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Ben buradan tüm yolcularımıza şu şekilde seslenmek istiyorum lütfen acele etmesinler, yollar açık sürat yapmasınlar, kemerlerini mutlaka taksınlar. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyoruz ama kazasız belasız bayram diliyoruz.”