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Vatandaşların pislettiği alanları, ekipler temizledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Bahçeşehir bölgesinde bulunan Konutlar içerisinde Bahçeşehir Yönetim ve Site hizmetleri bölgede çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.


Düzce Belediyesi, Kalıcı konutlar bölgesini Bahçeşehir olarak değiştirmesinin ardından yönetim ve site hizmetleri adında yönetim şirketi oluşturdu. Oluşturulan şirket sonrasında bölgede ekipler temizlik faaliyetlerini hızlandırdı. Site yönetimi belirlenen bloklarda sakinlerin huzuru için çalışmalar yaparken, ortak yaşam alanlarında da temizlik yapıyor. Yapılan temizliklerin ardından ortak yaşam alanlarında tekrar çekirdek kabuklarının oluşmasının ardından ekipler tekrar temizleme çalışması yaparken, site yönetimi vatandaşlara çağrıda bulunarak, “ Biz sürekli temizliyoruz ama lütfen biraz daha dikkat etmeliyiz” denildi.

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