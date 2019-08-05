Vatandaşların şikayet ettiği 870 köpek şehir merkezinden toplandı

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak köpekleri hakkında gelen yoğun şikayetler üzerine sokak köpeklerinin yoğun olduğu noktalarda çalışma yaptı. Vatandaşlardan gelen şikayetlere öncelik veren ekipler 2019 yılı Nisan ayından itibaren 4 ay içinde 870 canlı köpek toplayarak 303 tanesini kısırlaştırdı. Ayrıca toplanan köpeklerden 137 tanesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün girişimi ile sahiplendirildi. Şehir merkezinde tehlike arz eden köpeklerin aşı ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığını ifade eden müdürlük yetkilileri, Hayvan Hakları Kanunun bu konuda bağlayıcı niteliği olduğunu belirterek barınakta sağlıklı olduğu tespit edilen 238 köpeğin kanun uyarınca doğal yaşam alanlarına bırakıldığını duyurdu.