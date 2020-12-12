Vefa Sosyal Destek ekibi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında

DÜZCE(İHA) –Düzce’de Vefa Sosyal Destek gurupları 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
DÜZCE(İHA) –Düzce'de Vefa Sosyal Destek gurupları 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
Düzce Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek grupları Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.