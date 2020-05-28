Veli "Hızlı satış programı sayesinde tüm iş sürecinizi kolaylaştırın"

Bilsoft Yazılım, Hızlı satış firmalarının ihtiyacına yönelik hazırlanan Bilsoft Hızlı Satış Programı ile firmaların işlerinin hızlandığını ve ön muhasebe ile entegreli çalıştığını açıkladı. Firmanın Genel Müdürü Ahmet Veli, “ Stok Takip Programı olarak da kullanabileceğiniz Bilsoft Hızlı Satış Programı, Ön Muhasebe ile entegre çalışmaktadır. Bu çalışma sisteminde tüm stok, kasa giriş-çıkışlarınızı otomatik olarak takip edin ve kayıpları azaltın. Basit arayüz ile sizlere hız kazandıracak olan Hızlı Satış Programı ile iş sürecinizi kolaylaştırın. Hızlı Satış paneli özelliklerinde, ön muhasebe programıyla tam entegrasyon çalışma, dokunmatik ekran özelliği, tek butonla nakit ve kredi kartı satışları, çoklu ödeme, müşteri bekletme, kolay para girişi, dokunmatik hızlı ürün ekleme, marketlerde barkod ile hızlı satış, fiş ve fatura yazdırabilme, ağ üzerinden çalışma, para üstü takibi, para çekmecesi bağlantısı, yazar kasa pos, barkod okuyucu entegre ve müşteri göstergesi bulunuyor” dedi.