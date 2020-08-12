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Veliler alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirildi

DÜZCE(İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül, 9 ve 10 sınıf öğrenci velileri ile online olarak alınan önlemler ile ilgili bilgiler verdi.


Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazır. Okulun kurucusu Gökhan Sarıgül, 9. Ve 10. Sınıf Fen ve Anadolu lisesi öğrenci velileri ile online toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Sarıgül, pandemi okulların açılmasıyla ilgili ve bu süreçte nasıl önlemler aldıkları ile ilgili velilerin aklındaki soruları cevapladı ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemine hazır olduklarını söyledi.

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