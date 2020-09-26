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Veliler ile birebir görüşme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında öğrencilerine uzaktan eğitim veren Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, veliler ile öğrencilerin akademik durumu ve psikososyal durumu ile ilgili birebir görüşme gerçekleştirdi.


Mart ayından itibaren 2019-2020 eğitim öğretim döneminin kalan kısımlarını uzaktan eğitim modeli ile tamamlayan Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerin velileri ile okulda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi öncesinde toplantı yaptı. Online olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin akademik durumu ile psikososyal durumlarını velilerle görüşen okul öğretmenleri, velilerle daha sonra bire bir görüşme sağlayarak öğrencileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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