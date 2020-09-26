Veliler ile birebir görüşme yapıldı

Mart ayından itibaren 2019-2020 eğitim öğretim döneminin kalan kısımlarını uzaktan eğitim modeli ile tamamlayan Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerin velileri ile okulda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi öncesinde toplantı yaptı. Online olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin akademik durumu ile psikososyal durumlarını velilerle görüşen okul öğretmenleri, velilerle daha sonra bire bir görüşme sağlayarak öğrencileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.