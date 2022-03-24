İhlas Haber Ajansı

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Veliler ile sürekli irtibatta kalınıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Yeşiltepe İlköğretim Okulu yönetimi, veliler ile sürekli toplantı yaparak çocukların son durumları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak ev hayatlarını da takip ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Yeşiltepe İlköğretim Okulu yönetimi, veliler ile sürekli toplantı yaparak çocukların son durumları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak ev hayatlarını da takip ediyor.


Düzce Yeşiltepe İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrencilerin eğitim hayatlarından ziyade ev hayatları da kontrol ediliyor. Okul yönetiminin başlattığı ‘Yeşiltepe Velilerimiz ile güzel' çalışması kapsamında öğrencilerin velileri ile düzenli olarak her hafta toplantılar yapılıyor. Öğrencilere hayata hazırlamak en büyük güç kaynağı veliler olarak düşünen okul yönetimi öğrencilerin okul hayatlarını velilere aktarırken, veliler de ev hayatlarını okul yönetimine aktarıp, öğrencilerin eğitim hayatlarına dokunulası çalışmalar yapılıyor.

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